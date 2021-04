Walldürn. (pol) Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Freitag eine Fahne von einem Mast in Walldürn. Zwischen Donnerstag gegen 22 Uhr und dem Folgetag gegen 10 Uhr stahlen die Täter die USA-Flagge vor dem sogenannten "Fliegerstübchen" am Verkehrslandeplatz in der Landesstraße L577. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an den Polizeiposten Walldürn, Tel. 06282/926660, zu wenden.