Walldürn. (pol/lyd) Am Freitagabend kam es in der Verlängerung der Hornbacher Straße in Walldürn zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens zwei schwerverletzten Personen, teilt die Polizei mit. Die Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kam, wie viele Personen wie schwer verletzt wurden, ist derzeit noch unbekannt.