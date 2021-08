Walldürn. (pol/mare) Eine Spritztour mit dem Auto machte ein 15-Jähriger am Montagabend in Walldürn. Wie die Polizei mitteilt, kreuzten sich die Wege des Jungen mit dem Opel und einer Streifenwagenbesatzung gegen 21 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße, woraufhin die Beamten den Jugendlichen und seinen Wagen kontrollierten.

Natürlich stellte sich heraus, dass der 15-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs und somit seine Spritztour beendet war. Der Jugendliche muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.