15 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Mittwochnachmittag den Waldbrand nahe der St.Ilgener Straße in Walldorf. Foto: Feuerwehr Walldorf

Walldorf/Kronau. (stoy) Gleich zweimal ist es am Mittwoch in der Region zu einem Flächenbrand gekommen. Das erste Mal musste die Feuerwehr Walldorf ausrücken: Gegen 17.25 Uhr brannte den Einsatzkräften zufolge eine rund 35 Quadratmeter große Waldfläche an der St.Ilgener Straße hinter dem dortigen Spielplatz.

"Wir gehen von Brandstiftung aus", erklärte Ralf Hirscher von der Feuerwehr Walldorf auf RNZ-Anfrage. Er war als einer von 15 Feuerwehrleuten mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort. Die Spaziergänger, die auch die Einsatzkräfte riefen, hätten berichtetet, an der Brandstelle noch Jugendliche gesehen zu haben. "Kurioserweise hat sich genau eine Woche zuvor fast am gleichen Ort ein ähnlicher Vorfall ereignet", so Hirscher.

Die Ermittlungen der Polizei dauern zwar noch an, Jurek Dudler, stellvertretender Kommandant, geht aber davon aus, dass die Brandursache beide Male die gleiche gewesen sei. "Momentan ist die Waldbrandgefahr auch wegen der anhaltenden Trockenheit erhöht", so Dudler. Revierförster Gunter Glasbrenner bestätigte dies: "Bei uns in der Region ist die Waldbrandgefahr im März/April mindestens genauso hoch wie im Hochsommer." Denn momentan sei das Gras noch sehr ausgetrocknet. Fällt also ein Zigarettenstummel oder Grillkohle ins Gras, entzünde sich das viel schneller. Ernsthafte Schäden habe der Brand am Mittwoch zum Glück nicht hinterlassen. Dennoch bittet die Polizei um Zeugenhinweise an Telefon 0 62 22/5 70 90.

Wenige Stunden nach dem Vorfall in Walldorf geriet gegen 20 Uhr am Ufer des Lußhardtsees zwischen St. Leon-Rot und Kronau eine Fläche von 30 mal sechs Metern in Brand. Laut Polizeimitteilung hatten bislang unbekannte Personen an der nordwestlichen Seite des Sees einen provisorischen Grill gebaut und versucht, die Glut im See zu löschen. Dabei habe sich vermutlich das ausgetrocknete Gras entzündet. Die Feuerwehr Kronau konnte den Brand löschen, die Suche nach den Unbekannten verlief bislang ergebnislos.