Walldorf/Hockenheim. (pol/lesa) Zwei Brüder haben die Polizei erst am Mittwochmittag, dann in der Nacht auf Donnerstag auf Trab gehalten: Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Polizeistreife auf der A6-Rastanlage Hockenheim erst ein 37-Jähriger ohne gültige Kennzeichen an seinem VW Caddy auf. In der Nacht ging den Beamten der 32-jährige Bruder des Mannes ins Netz - weil er ohne gültige Fahrerlaubnis für das Anhängergespann unterwegs war, mit dem er seinen Bruder und den VW Caddy abholen wollte.

Aber von vorn: Der 37-Jährige Belgier war am Mittwochmittag in Fahrtrichtung Heilbronn auf der Autobahn A 6 unterwegs, als eine Polizeistreife ihn auf der Rastanlage Hockenheim festsetzte: Der VW Caddy des Mannes war mit belgischen Händlerkennzeichen versehen. Der Mann gab an, diese anstelle deutscher Ausfuhrkennzeichen angebracht zu haben, nachdem er das Auto zuvor in Karlsruhe gekauft hatte. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug mit einer Radkralle gesichert. Gegen ihn wird nun wegen Kennzeichenmissbrauchs ermittelt. Zudem droht ihm ein Bußgeld wegen Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeugs ohne Zulassung.

Gegen 2 Uhr morgens schließlich wollte der 32-jährige Bruder des Mannes den Caddy sowie den 37-Järigen bei der Autobahnpolizei in Walldorf abholen. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen stellte sich jedoch heraus, dass dieser nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Transporter-Anhänger-Gespann besaß, mit dem er gekommen war. Weiterfahren durfte er daraufhin mit dem Gespann nicht mehr. Wie Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Nachfrage mitteilte, warten nun beide Brüder bei der Autobahnpolizei auf Abholung - denn der Anhänger wurde auf dem Gelände der Autobahnpolizei abgestellt, bis ein Fahrer mit der erforderlichen Fahrerlaubnis eintrifft. Gegen den jüngeren Bruder ermittelt die Polizei nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubis.