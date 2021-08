Walldorf. (pol/make) Am Donnerstagabend kollidierten auf der Landesstraße L723 kurz vor der Auffahrt zur Autobahn A5 zwei Autos miteinander. Dabei wurden Polizeiangaben zufolge die beiden Fahrerinnen verletzt.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 21.30 Uhr von der L723 in einen Feldweg einfahren und bremste hierzu ab. Eine nachfolgende 22-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den VW auf.

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen verletzt. Sie kamen per Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.