Walldorf. (pol/mare) Am Sonntagnachmittag hat ein Wohnhaus in Walldorf gebrannt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Nachmittag zu dem Feuer in der Hauptstraße.

Dort brach der Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses aus. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Weitere Informationen auch über mögliche Verletzte liegen noch nicht vor.