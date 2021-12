Walldorf. (pol/mare) Am Dienstagmorgen hat sich ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto in Walldorf ereignet. Das meldet die Polizei.

Gegen 7 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Lkw auf Höhe des Autohauses von der Landesstraße L723 ab, um an der Einmündung zur "Wieslocher Straße" in Richtung Walldorf abzubiegen. Dabei übersah er eine 57-Jährige, die mit ihrem Peugeot aus Wiesloch kommend in Richtung L723 unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Als die 57-Jährige in den Einmündungsbereich einfuhr und der 62-Jährige nach links zum Abbiegen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 62-Jährige sowie die 57-Jährige wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.

Hinzugerufene Rettungswägen brachten die Beiden in eine Klinik. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Lkw-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechnen sowie mit einem Bußgeldbescheid und einem Punkt.