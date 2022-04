Walldorf. (pol/rl) Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der Landesstraße L723.

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer war gegen 11.45 Uhr in Richtung Wiesloch unterwegs. An der ampelgeregelten Einmündung zur Kreisstraße K4256 bog er nach links ab. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Porsche eines 52-jährigen Fahrers zusammen, der von Wiesloch kommend in Richtung Autobahn unterwegs war.

Während der Porsche-Fahrer vor Ort von Rettungskräften versorgt werden konnte, musste der Opel-Fahrer zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Da beide Fahrer den Unfallablauf unterschiedlich schilderten, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese können sich beim ermittelnden Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.