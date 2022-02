Walldorf. (pol/mare) Die Polizei hat einen 32-Jährigen auf der Autobahn A5 bei Walldorf erwischt, der kiloweise Drogen dabei hatte und mit gefälschten Impfausweisen handelte. Das teilen die Beamten und die Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann der Polizei demnach am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der A5 in Richtung Karlsruhe aufgefallen und wurde daher auf einem Parkplatz kontrolliert. Die Beamten fanden dabei versteckt in dem Auto über 1500 Gramm Marihuana und 110 Gramm Kokain. Der Mann wollte die Drogen wohl weiterverkaufen.

Darüber hinaus wurden in dem Fahrzeug über 20 Chargen-Aufkleber eines Corona-Impfstoffes gefunden. Bei der späteren Durchsuchung seiner Wohnung wurden zudem mehrere Blanko-Impfausweise mit bereits eingeklebten Chargenaufklebern und eingetragenen und abgestempelten, aber nicht durchgeführten Corona-Schutzimpfungen gefunden. Der Mann soll beabsichtigt haben, falsche Impfnachweise herzustellen und diese an noch unbekannte Abnehmer zu verkaufen.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte so Haftbefehl gegen den 32-jährigen Mann wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der gewerbsmäßigen Herstellung unrichtiger Impfausweise. Der 32-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.