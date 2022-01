Walldorf. (pol/sake) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, 5. Januar, über den Balkon Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in Walldorf.

Zwischen 16.45 Uhr und 21 Uhr schlugen sie im Tannenweg die Balkontür ein und gelangten so ins Innere des Hauses, teilt die Polizei mit. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen geöffnet und durchsucht. Es wurden mehrere Schmuckstücke geklaut. Der Diebstahlschaden beträgt rund 7000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/57090, zu melden.