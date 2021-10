Walldorf. (pol/make/stoy) Am Dienstagmorgen haben sich um 8.10 Uhr ein Seat-Fahrer und ein Kia-Fahrer nach einer Kollision in der Auffahrt von der Bundesstraße B291 zur Autobahn A5 schwer verletzt. Die Auffahrt in Richtung Karlsruhe, die für die Unfallaufnahme gesperrt war, ist inzwischen wieder frei.

Laut Polizeiangaben ist der Seat-Fahrer an der Ausfahrt auf die B291 abgefahren, wollte dann aber wieder drehen, um erneut auf die A5 zu gelangen. Dabei wurde er seitlich von dem Kia erfasst.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Autofahrer mussten durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 11.22 Uhr