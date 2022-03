Walldorf. (pol/mare) Ein bettelnder Mann ist am Mittwochvormittag in ein Haus in Walldorf eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen 10.30 und 11 Uhr kam einer der Bettler zunächst außerhalb an den Zaun des Wohnanwesens und bat die 80-jährige Bewohnerin um eine Geldspende. Als die 80-Jährige ins Haus ging, um etwas Geld zu holen, ging der Unbekannte in richtung Otto-Hahn-Straße weiter.

Die 80-Jährige nahm derweil ihre Gartenarbeit wieder auf, als sie und ihr 80-jähriger Ehemann nach nur wenigen Minuten von dem Bettler erneut überrascht wurden. Das Rentnerpaar wurde Zeuge, wie der Unbekannte aus ihrer Wohnung durch die Terrassentür kam und beim Anblick des Ehepaares fluchtartig in Richtung Gartenzaun am Waldrand weglief. Dort stieg er das Gartentor und flüchtete entlang des Waldrandes in Richtung Heidelberger Druckmaschinen.

Der Unbekannte hatte aus der Wohnung des Ehepaares zwei Geldbörsen mit Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Schaden lässt sich aktuell nicht beziffern. Eine umgehend eingeleitete und durch mehrere Streifen durchgeführte Fahndung nach dem flüchtenden Einbrecher blieb ergebnislos.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte kurzes schwarzes Haare und trug einen schwarzen Blouson und dunkle Hosen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.