Waibstadt. (pol/make) Kurz vor Mitternacht haben zwei Unbekannte eine Zugangstüre eines Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße aufgehebelt und sich so Zutritt in die Innenräume verschafft. Noch bevor es den Einbrechern jedoch gelang etwas zu entwenden, löste laut Polizeiangaben die Alarmanlage aus, weshalb die Beiden sofort die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden an der aufgehebelten Türe kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Sinsheim hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die beiden Einbrecher wurden bei der Tat gefilmt und können wie folgt beschrieben werden: Der Erste: männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, schlank, trug eine Basecap, eine helle Jacke und eine Jeans. Der Zweite: männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, korpulent, trug eine helle Daunenjacke mit Kapuze, Jeans, Sportschuhe. Zeugen, die gegen 23.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07261 6900 zu melden.