Viernheim. (pol/sake) Am Sonntagabend kam es in Viernheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem 42-jährigen Radfahrer und einem ausparkenden Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 19.30 Uhr ein Mann mit seinem E-Bike die Lampertheimer Straße. Ein 40-jähriger Autofahrer parkte mit seinem Auto aus und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beide Fahrer stammen aus dem Kreis Bergstraße. Zur genauen Klärung des Unfalls und der genaueren Umstände wurde ein Sachverständiger vor Ort hinzugezogen, heißt es abschließend in der Mitteilung.