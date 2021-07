Mannheim. (pol/make) Am Montagnachmittag sind gegen 17.35 Uhr auf der BAB 659, in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim, zwei Pkw in Fahrtrichtung Weinheim kollidiert.

Derzeit sind daher laut Polizeiangaben die Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Weinheim gesperrt.

Dadurch bildete sich ein deutlicher Rückstau. Der Verkehr wird auf der Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Über die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Rettungskräfte und Polizei befinden vor Ort.