Viernheim. (pol/make) In der Alten Mannheimer ist am Dienstagnachmittag in einem Möbelhaus ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizeiangaben entstand der Brand im Bereich des Lagers. Ein technischer Defekt kann ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausgeschlossen werden. Weil sich zum Zeitpunkt des Brandes noch mehrere Kunden im Möbelhaus befanden, musste dieses von der Feuerwehr und Polizei geräumt werden.

Hinweise auf verletzte Personen lagen laut Polizei nicht vor. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren um 15:30 Uhr bereits beendet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung laufen die Einsatzmaßnahmen dennoch. Im dortigen Bereich kann es aufgrund vorhandener Absperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Wie genau es zur Entstehung des Brandes kam, muss die Heppenheimer Kriminalpolizei im Rahmen der weiteren Ermittlungen prüfen.