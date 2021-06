Zu einem tragischen Unfall kam es im Baggersee in Eggenstein-Leopoldshafen. Foto: Aaron Klewer/Einsatz-Report24

Eggenstein-Leopoldshafen. (RNZ/rl) Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am Baggersee Mittelgrund. Gegen 16.15 Uhr kam es nahe der Leopoldstraße im See zu einem Badeunfall. Ein 25-jähriger Mann wurde von seinen Begleitern vermisst und war aus dem Wasser nicht mehr zurückgekehrt.

Eine sofort in die Wege geleitete Rettungskette brachte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserrettung und Polizei an die Unglücksstelle.

Der 25-Jährige konnte durch Ersthelfer vor Ort rasch an Land gerettet und musste reanimiert werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. "Der Mann sei im kritischen Zustand, konnte aber offenbar dank des schnellen Eingreifens erfolgreich reanimiert werden", sagte ein DLRG-Sprecher vor Ort.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei derzeit noch unklar hieß es. Notfallseelsorger sollen vor Ort Augenzeugen, Ersthelfer, Betroffene, aber auch Einsatzkräfte betreuen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.