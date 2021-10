Sulzfeld. (jubu) Weil er einen Traktor überholen wollte, kam es am Sonntagvormittag bei Sulzfeld zu einem Unfall mit zwei teils schwer verletzten Personen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Fahrer des Nissan gegen 10.15 Uhr die Kreisstraße K3511 in Richtung Zaisenhausen, als vor ihm ein langsam fahrender Traktor mit Anhänger nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Den gesetzten Blinker des Landwirtes hatte der Nissan-Fahrer übersehen und setzte zum Überholen an. Auf Höhe der Zugmaschine stießen der Traktor und das Auto zusammen.

Der Nissan wurde schwer an der Beifahrerseite beschädigt und in den Grünstreifen geschleudert. Die beiden Insassen aus dem Kreis Heilbronn wurden verletzt. Während der leichtverletzte Unfallverursacher mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, kam der schwerverletzte Beifahrer mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik.

Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Im Einsatz waren neben der Polizei und den Unfallermittlern aus Karlsruhe auch der Rettungsdienst aus Eppingen und Oberderdingen mit mehreren Fahrzeugen. Die K3511 blieb für mehr als eine Stunde voll gesperrt.