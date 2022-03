Weinheim-Sulzbach. (pol/mün) Unbekannte sind am Wochenende in Sulzbach auf das Dach der Grundschule gestiegen und haben dort reichlich Sachschaden angerichtet. Ins Gebäude kamen die Täter nicht, wie die Polizei mitteilt.

Die Täter sollen zwischen Samstag und Montag auf das Gelände der Schule in dem Weinheimer Stadtteil eingedrungen sein. Sie stiegen offenbar über Mülltonnen und am Blitzableiter auf das Dach des Anbaus der Grundschule in der Goethestraße. Hier zerstörten sie anschließend die Oberlichter und rissen den Blitzschutz aus der Wand.

Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen könne sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/1003-0 melden.