Südhessen. (pol/rl) Die Polizei warnt: Aktuell gibt es wieder viele Anrufe falscher Polizeibeamter. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Am heutigen Donnerstag meldeten zahlreiche Bürger aus ganz Südhessen, dass sie von falschen Polizeibeamte angerufen wurden.

Die Anrufer behaupten am Telefon, dass die Polizei in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen hätte. Bei diesen hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, auf der auch der Name des Angerufenen stünde. Nun wolle man ihn "warnen" und die Wertsachen "in Sicherheit bringen".

Die Polizei rät:

> Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis.

> Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

> Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken.

> Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher.

Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.