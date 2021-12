Walldorf. (pol/pri/rl) Keine lebensgefährlichen, aber schwere Verletzungen erlitt ein Lastwagenfahrer bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagabend.

Der 56-Jährige hatte seinen Lastwagen mit Kippmulde auf das Gelände einer Firma in der Roter Straße gefahren und wollte diesen dort entladen. Hierbei vergaß er offenbar das Fahrzeug entsprechend zu sichern. Daher geriet der Lastwagen während des Abladens ins Rutschen und drückte den Fahrer gegen die Hauswand.

Der 56-Jährige blieb danach fast eine Stunde zwischen Wand und Fahrzeug eingeklemmt. Dann konnte die verständigte Feuerwehr Walldorf den Lastwagen etwas zur Seite ziehen und den Eingeklemmten befreien.

Mit entsprechend schweren Verletzungen wurde der Fahrer per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe geflogen.