St. Leon-Rot. (pol/rl) Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhauses kam es am Samstagnachmittag in St. Leon. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 14 Uhr in einem Kinderzimmer im Erdgeschoss des Gebäudes in der Franz-Antoni-Straße aus.

Als das Feuer ausbrach, befanden sich der 14-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin und sein Freund in der Wohnung. Der 14-Jährige versuchte zunächst die sich ausbreitenden Flammen im Kinderzimmer selbst zu löschen. Als das scheiterte, verließ er mit seinem Freund das Haus.

Durch den längeren Aufenthalt in der Wohnung hatte er eine Rauchgasintoxikation erlitten und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar, es entstand rund 50.000 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 10.27 Uhr