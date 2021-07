St. Leon-Rot. (pol/ppf) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der K4152. Ein 59-jähriger Motorradfahrer war von Kirrlach kommend in Fahrtrichtung St. Leon-Rot unterwegs, als zwei Autofahrer kurz vor dem Wasserschutzgebiet vor ihm stark abbremsten. Der Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und wollte noch nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden, was allerdings misslang, sodass er das voran fahrende Auto touchiert und nach rechts abgelenkt wurde.

Hier kam er im Grünstreifen zu Fall und wurde verletzt. Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das voran fahrende Auto sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die weitere Hinweise, auch zu dem bislang unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/57090, zu melden.