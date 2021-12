St. Leon-Rot. (pol/sake) Eine 24-jährige Autofahrerin kollidierte am Freitagmorgen, 10. Dezember, gegen 6.5 Uhr leicht mit einem Kind.

Der Unfall passierte im Bereich der Hauptstraße (Kreisverkehr Höhe Erlengrund) in St. Leon-Rot einem am Fußgängerüberweg. Die 24-Jährige hielt sofort an und erkundigte sich nach dem circa 10–11 Jahre alten Mädchen. Das Kind gab an, nicht verletzt zu sein und rannte weg, heißt es in einer Mitteiung der Polizei.

Ein Zeuge, sowie die Fahrerin des PKW Ford meldeten den Sachverhalt im Nachgang der Polizei. Erste Ermittlungen nahe der Grundschule brachten noch keine weiteren Erkenntnisse zum Mädchen.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

Circa 10–11 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine graue Pudelmütze.

Zeugen die das Mädchen oder deren Eltern kennen, mögen sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 melden.