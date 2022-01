St. Leon-Rot. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es auf der Landesstraße L546 am Sonntagmittag. Hier war gegen 13.30 Uhr ein Ford in nördlicher Richtung unterwegs. Als der 18-jährige Fahrer an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links abbog, kollidierte der Ford mit einem entgegenkommenden Opel.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt. Es entstand mehr als 23.000 Euro Sachschaden. Der 18-jährige Fahrer wurde leicht am Fuß verletzt und kam vorsorglich per Krankenwagen in ein Heidelberger Krankenhaus. Sein 21-jähriger Beifahrer und der 58-jährige Opel-Fahrer blieben unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.