Sinsheim. (pol/lyd) Bei einem Auffahrunfall am Montag an der Einmündung der Lochbergstraße in die Bundesstraße B39 wurden alle vier Beteiligten leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Klein-Lastwagens war um 16.15 Uhr auf der B39 von Kirchardt in Richtung Sinsheim unterwegs und fuhr auf den BMW eines 19-Jährigen auf, der wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen davorstehenden Renault einer 44-Jährigen und dieser weiter gegen einen Ford einer 54-jährigen Fahrerin geschoben.