Sinsheim. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es Freitagnachmittag am Hauptbahnhof. Laut Polizeibericht trafen die beiden Männer im Alter von 32 und 45 Jahren gegen 17 Uhr in der Unterführung des Hauptbahnhofes aufeinander. Es kam zunächst zu einem Streitgespräch, das in einer Schlägerei endete. Ein Passant griff ein und konnte die beiden trennen. Bei den Schlägerei wurden die beiden Kontrahenten leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun den Mann als Zeugen, der die beiden Schläger voneinander getrennt hat. Er und weitere Zeugen des Vorfalls können sich beim Polizeirevier Sinsheim melden. Die Telefonnummer ist: 07261/6900.