Sinsheim. (pol/jasch) Am Mittwochvormittag wurde ein 72-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall in der Hauptstraße verletzt, wie die Polizei mitteilt. Ein 32-jähriger VW-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er kurz vor 7 Uhr nach links in die Westliche Ringstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer den entgegenkommenden Rollerfahrer.

Der 72-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auf rund 5000 Euro beläuft sich der Gesamtschaden.