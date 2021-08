Sinsheim. (pol/ppf) Einen 19-jährigen Raser stoppte am frühen Dienstagmorgen eine Polizeistreife in Sinsheim. Der junge Mann fiel den Beamten gegen 1.30 Uhr auf, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Neulandstraße in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Die Beamten mussten mit einer Geschwindigkeit von fast 140 km/h (bei erlaubten 50 km/h) folgen, um das Auto nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach rund 1,6 Kilometern Verfolgungsjagd konnten die Polizisten schließlich zu dem Seat Leon aufschließen und den 19-Jährigen schließlich im Burghäldeweg stoppen. Der Fahrer und seine vier Mitfahrer zeigten sich vollkommen uneinsichtig und stellten die gefahrene Geschwindigkeit in Abrede. Seinen Führerschein konnte der 19-jährige Mann nicht vorweisen, er hatte lediglich ein Bild davon dabei.

Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro rechnen, dies teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Zudem sieht er einem mehrmonatigen Fahrverbot entgegen. Da er sich darüber hinaus noch in der Probezeit befindet, wird die Führerscheinstelle informiert.