Sinsheim. (pol/mare) Die Polizei hat zwei "Bettelbetrüger" geschnappt, die rund um Sinsheim aktiv waren. Das teilen die Beamen mit.

Aufgrund eines Hinweises eines Anrufers beim Polizeirevier Sinsheim wurden die Beiden am Montagmittag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz B45 zwischen Hoffenheim und Sinsheim von der Polizei festgenommen. Die beiden 24-jährigen und 29-jährigen Männer parkten mit ihrem silbernen Audi A8 mit englischer Zulassung auf dem Parkplatz und gaukelten vorbeikommenden hilfsbereiten Autofahrern vor, für ihre Weiterfahrt dringend Geld für Benzin zu brauchen. Dabei zeigten sie auch auf die Tankanzeige in ihrem Auto, die auf fast leer stand. Auch die Anzeige der Tankuhr dürfte manipuliert sein, so wie noch vieles mehr.

Beide Männer gaben an, nicht Deutsch sprechen zu können und die Verständigung mit den helfenden Autofahrern und zunächst auch mit den Polizeibeamten fand in gebrochenem Englisch statt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass die angeblichen Sprachbarrieren nicht stimmten. Die beiden Männer wohnen in Mannheim und Ludwigshafen und nach Vorhalt der Polizeibeamten konnten sie "plötzlich" sehr gut Deutsch verstehen und sprechen.

Gegen die beiden Männer, die nach der Personalienfeststellung wieder nach Hause gehen konnten, ermittelt die Polizei unter anderem wegen Bettelbetrug.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass noch weitere bisher unbekannte hilfsbereite Menschen Benzin-Spenden den Betrügern gegeben haben. Sie und andere Zeugen können sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0, melden.