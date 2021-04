Sinsheim. (cbe) Erneut haben sich zahlreiche junge Menschen auf mehreren Parkplätzen getroffen, Anwohner klagten über laute Musik und aufheulende Motoren. Erneut hat die Polizei kontrolliert und Platzverweise erteilt. Und erneut sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage: "Wir müssen denen auf die Nerven gehen."

Auf die Frage, ob es sich noch nicht herumgesprochen hat, dass die Polizei kontrolliert, sagte Schätzle: "Im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis offenbar nicht." Die meisten jungen Menschen, die auf den Parkplätzen kontrolliert wurden, seien von dort gekommen, relativ wenige aus Sinsheim oder den Umlandgemeinden. Den Beamten sei erzählt worden, dass viele noch einmal die Gelegenheit genutzt haben, sich im nahen Sinsheim zu treffen, da hier, im Vergleich zu anderen Gemeinden, noch keine Ausgangsbeschränkung verhängt war.

Konkret ging es um die Parkplätze am Schwimmbad, an der Badewelt sowie an der Burg Steinsberg. Zwischen 19.30 und 3 Uhr sei die Sinsheimer Polizei dort mit Unterstützung des Polizeireviers Wiesloch und des Autobahnpolizeireviers Walldorf immer wieder vor Ort gewesen, um zu überwachen. Vier Streifenwagen seien so im Einsatz gewesen, erklärte Schätzle weiter.

Gegen Mitternacht seien plötzlich circa 40 Fahrzeuge mit circa 70 Personen auf den Schwimmbadparkplatz gefahren, überwiegend mit Öhringer und Künzelsauer Kennzeichen. Offenbar hatten sich die Beteiligten dazu abgesprochen. Die Polizei berichtet von einem enorm anschwellenden Lautstärkepegel: Mit geöffnetem Kofferraum und Türen sei laut Musik gehört und Wasserpfeifen seien geraucht worden. Eine Anwohnerin teilte der RNZ mit, dass Motoren von Autos und Motorrädern laut aufheulten. Auch Stunden nach Mitternacht sei es dort noch zu Ruhestörungen gekommen. Laut Polizei wurde allen Anwesenden ein Platzverweis erteilt.

Genauso sei es rund 15 Personen ergangen, die sich mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz der Badewelt versammelt hatten. Laut Zeugenaussagen wurde dort kurz nach 1 Uhr Pyrotechnik abgebrannt. Wer dafür verantwortlich war, ließ sich laut Polizei in der Nacht nicht mehr ermitteln. Auf dem Parkplatz an der Burg Steinsberg war zuletzt Ruhe eingekehrt, nun haben sich dort laut Polizei ebenfalls mehrere Personen mit ihren Fahrzeugen getroffen. "Wie in den anderen Fällen auch, wurden hier im Rahmen der Möglichkeiten Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt", heißt es im Polizeibericht.

Wie es nun weitergeht? Es bleibe abzuwarten, inwiefern sich die zukünftig flächendeckende Ausgangsbeschränkung auch auf die Sinsheimer Parkplätze als beliebte Treffpunkte auswirken wird, teilt die Polizei mit.

Update: Montag, 19. April 2021, 19 Uhr