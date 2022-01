Sinsheim. (pol/sake) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch die Polizei eine Lasermessung von Autos auf der A6 durchgeführt.

In der Zeit von 21 bis 1 Uhr wurden in Fahrtrichtung Mannheim etliche Fahrzeuge, in dem als Unfallschwerpunkt bekannten Abschnitt zwischen Bad Rappenau und Sinsheim, gemessen und im Anschluss kontrolliert, teilt die Polizei mit.

Hierbei kam es zu sechs Anzeigen. Zwei Fahrzeugführer überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um mehr als 40 km/h. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.