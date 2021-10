Sinsheim. (pol/mare) Am Montagvormittag gegen 10 Uhr haben Diebe in einem Supermarkt in Sinsheim Geldbörsen und ein Mobiltelefon gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Nachdem eine 69-jährige Frau beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen ihres Geldbeutels und ihres Handys bemerkt hatte, wurde eine weitere 45-jährige Kundin im Markt im Froschwiesenweg skeptisch und stellte fest, dass ihr vermutlich ebenfalls der Geldbeutel gestohlen wurde, als sie ihre Handtasche kurz zuvor aus den Augen gelassen hatte. Die beiden Frauen verständigen die Polizei, welche nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat.

Erste Erkenntnisse ergaben, dass die Täter kurz nach dem Diebstahl über die EC-Karte der 69-Jährigen zweimal 500 Euro abgehoben haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden unter der Telefonnummer 07261/6900.