Sinsheim-Weiler. (jubu) Eine leichtverletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Autos, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt ereignet hat. Nach ersten Polizeiinformationen hatte der Fahrer eines VW gegen 13.45 Uhr die Kaiserstraße in Richtung Sinsheim befahren und wollte einen am Straßenrand geparkten Skoda umfahren.

Dabei kollidierte er halbfrontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes Vito. Während die Fahrerin des Vito unverletzt blieb, musste der VW-Fahrer mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt werden. Durch die beschädigten Fahrzeuge war die Ortsdurchfahrt zwischen Ginsterstraße und Reihener Straße für eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.