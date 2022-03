Sinsheim. (pol/mare) Unbekannte haben in Sinsheim illegal Müll und Bauschutt entsorgt. Das teilt die Polizei mit.

Am Samstagvormittag stellte ein Waldarbeiter fest, dass Unbekannte Bauschutt an einem Waldweg illegal abgelagert hatten. Der sogenannte Elsbergweg geht von einem Wanderparkplatz der L551 zwischen Waldangelloch und Eichelberg ab. Die verständigte Polizeistreife konnte abgelagerten Bauschutt auf einer Fläche von rund 30 Quadratmatern feststellen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um in gelbe Säcke verpacktes Styropor und Rohisolierungsmaterial.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06261/690-0 zu melden