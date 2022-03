Sinsheim. (pol/mare) Ein 36-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag einen 21-Jährigen genötigt. Das berichtet die Polizei.

Der Mann soll nach einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in er Neulandstraße kurz nach Mitternacht zunächst absichtlich auf das Auto des 21-Jährigen, in dem drei weiteren Insassen saßen, zugesteuert sein, um einen Unfall zu provozieren. Als der 21-Jährige über die Neulandstraße und die Jahnstraße in Richtung Dührener Straße davonfuhr, setzte der 36-Jährige ihm nach und soll dicht aufgefahren und ihn bedrängt und genötigt haben.

Nachdem er schließlich überholt hatte, bremste der 36-Jährige den 21-Jährigen aus, sodass er eine Vollbremsung hinlegen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Diesen Vorgang beobachtete eine Streife der Polizei, worauf der 36-Jährige in der Melanchtonstraße angehalten wurde.

Er war leicht angetrunken und musste deshalb mit zum Revier, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel zunächst einbehalten. Die Ermittlungen dauern an.

Wer etwas zu dem Fall beitragen kann, kann sich bei der Polizei melden. Telefon: 07261/6900.