Sinsheim. (pol/mün/jubu) Am Donnerstagabend hat sich in Reihen ein Auto auf der Landesstraße L592 in der Nähe des Bahnhofs überschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines VW fuhr gegen 19.15 Uhr auf der L592 in Richtung Sinsheim-Reihen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Böschung hochfuhr. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Auto befreien und blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Die L592 war für die Zeit der Bergung halbseitig gesperrt. Neben dem Polizeirevier Sinsheim waren auch der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Reihen mit mehreren Kräften im Einsatz.

Update: Freitag, 23. Juli 2021, 00.56 Uhr