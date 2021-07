Sinsheim. (pol/make) Gegen 4:45 Uhr ist es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall gekommen gemeldet. Laut Polizeiangaben verlor ein 36-jähriger Fahrer eines PKW aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die dortige Betonleitwand. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn Richtung Heilbronn vollgesperrt, nun ist sie wieder frei. Dafür sind in der Gegenrichtung, in Richtung Mannheim, durch verschobene Betonleitwände zwei Spuren blockiert, sodass der Verkehr nur über einen Fahrstreifen abgewickelt werden kann. Es kommt dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in Richtung Mannheim. Der Rückstau beträgt derzeit schon drei Kilometer.

Die Höhe des Sachschadens beträgt nach laut Polizeiangaben etwa 15.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen übernommen.