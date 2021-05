Sinsheim. (pol/mün) Am Freitagabend kam es am Sinsheimer Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen jungen Männern, die schließlich handgreiflich endete. Ein 16- und ein 18-jähriger Mann stiegen gegen 18.30 Uhr am Bahnhof aus einem Zug aus. Dabei habe der 16-Jährige den 18-Jährigen angerempelt. Der 18-Jährige soll sich durch Schubsen und Beinstellen revanchiert haben.

Anschließend eskalierte die Situation in der Muthstraße, als den beiden Kontrahenten jeweils weitere Personen zu Hilfe eilten. Im Handgemenge griffen sich die Gruppen gegenseitig an, wobei auch ein Holzknüppel und ein Schuhlöffel als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen, berichtet die Polizei.

Durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen sei die Situation unter Kontrolle gebracht und beruhigt worden.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen Körperverletzung. Zeugen können sich unter der Rufnummer 07261/6900 melden.