Sinsheim. (pol/make) Am Samstag ist es um 13:55 Uhr auf der Bundesstraße B292 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-jähriger Suzuki-Fahrer war laut Polizeiangaben mitsamt seinem Anhänger auf der B292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs, als der Anhänger ins Schleudern geriet und in den Gegenverkehr geriet.

Eine entgegenkommende 31-jährige Seat-Fahrerin versuchte noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte allerdings trotzdem mit dem auf ihren Fahrstreifen geschleuderten Anhänger. Sowohl die Fahrerin, als auch die Beifahrerin des Seats wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Straße war rund eine dreiviertel Stunde in beiden Richtungen gesperrt.