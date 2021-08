Sinsheim. (pol/mare) Eine 34-jährige Frau hat am Sonntag drei Einbrecher in ihrer Werkstatt auf frischer Tat ertappt. Das berichtet die Polizei.

Als die 34-jährige Frau am Sonntagmittag gegen 12 Uhr nach Hause kam, hörte sie Stimmen in der Werkstatt in der Sinsheimer Straße, Ecke "Beim Damm". Dort traf sie auf drei Männer, die sofort flüchteten. Einer von ihnen stieß die 34-Jährige bei der Flucht zur Seite, sodass sie gegen die Wand fiel und sich dadurch leicht verletzt wurde.

Als sie dann in ihre Wohnung im 1. Obergeschoss ging, stellte sie fest, dass die Männer dort offenbar ebenfalls eingebrochen waren. Sie hatten alle Schränke und Schubladen durchsucht und dabei mehrere hundert Euro erbeutet.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, waren die Täter über Mülltonnen und das Vordach auf den Balkon im 1. Obergeschoss geklettert und durch die Balkontür in die Wohnung gekommen.

Die Männer sollen nach einer ersten Aussage der 34-Jährigen etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein und "mediterranes Aussehen" gehabt haben, wie die Polizei schreibt. Einer der Männer hatte ein Fahrrad dabei und offenbar an die Hauswand eines Nachbaranwesens gestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 07261/6900.