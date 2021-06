Schwetzingen. (pol/mün) Zwei 18-jährige Männer wurden am frühen Samstagmorgen von drei 18- bis 21-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Personen trafen gegen 1.20 Uhr in der kurz vor der Unterführung am Schwetzinger Bahnhof aufeinander und gerieten in Streit.

Bei der Auseinandersetzung ein 18-Jähriger schwere Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat übernommen. Dort sucht man Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung zwischen 1.15 und 1.45 Uhr geben können. Die Polizisten sind unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu erreichen.