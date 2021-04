Schwetzingen. (pol/mare) Am Sonntagmorgen ist ein Unterstand vor einem leerstehenden Ausbesserungswerk der Bahn in der Werkstraße in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr rückte gegen 9.45 Uhr mit einem Großaufgebot aus neun Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Durch die Rauchentwicklung gab es aber keine Gefahr und auch der Sachschaden ist äußerst gering