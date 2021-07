Schwetzingen. (pri/RNZ) Auf der Landesstraße L597 (Mannheimer Landstraße) ist es am Donnerstagvormittag in Höhe der Bundesstraße B535 in Schwetzingen abermals zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auch ein neu angebrachtes Verkehrsschild - Gegenverkehr beachten! - konnte den Unfall nicht verhindern.

Nach ersten Informationen fuhr gegen 10.30 Uhr ein Suzuki Swift mit zwei Insassen von Schwetzingen kommend auf der L597 in Richtung Friedrichsfeld und wollte links abbiegen, um auf die B535 in Richtung Heidelberg aufzufahren. Dabei stieß der Suzuki mit einem entgegenkommenden Peugeot 308 zusammen. Daraufhin prallte der Peugeot noch gegen einen stehenden Mercedes, der von der B535/B36 kommend auf die L597 abbiegen wollte und wartete.

Drei Personen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Abfahrt von der B36 auf die L597 ist aktuell gesperrt.