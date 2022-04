Schwetzingen. (pol/msc) Eine Schlägerei in Schwetzingen konnte bisher nicht restlos von der Polizei aufgeklärt werden. Am Sonntagnacht um kurz nach 3 Uhr wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung am Schlosspark gerufen. Als sie dort ankam, traf sie nur noch zwei Personen an.

Nach aktuellen Erkenntnissen schlug ein 21-Jähriger einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Der Täter soll zudem mehrere Pflanzenkübel eines Lokals umgeschmissen haben. Unklar ist dagegen, ob mehrere Personen an der Schlägerei beteiligt waren, oder es weitere Schäden gab.