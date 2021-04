Schriesheim. (RNZ/ppf) Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer in der Conradstraße zu. Das berichtet die Polizei in einer ersten Meldung.

Der Radfahrer wurde bereits mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Laut Polizeiangaben erlitt der 51-jährige Fahrradfahrer dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Sowohl das Fahrrad, als auch das Auto wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 17.29 Uhr