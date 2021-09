Waldbrunn-Schollbrunn. (pol/mün) Ein 62 Jahre alter Mann aus Schollbrunn ließ sich am Freitag eine Kiste Äpfel für zu viel Geld andrehen. Das berichtet die Polizei.

Ein unbekannter Mann klingelte gegen 11.30 Uhr an der Haustür des 62-Jährigen in der Neckargeracher Straße und bot ihm eine Kiste Äpfel für 45 Euro an. Er soll den 62-Jährigen bedrängt haben, sodass dieser den Preis bezahlte.

Der Täter benutze vermutlich einen Kastenwagen mit Miltenberger Kennzeichen.

Hinweise zu dem unbekannten Mann und möglichen weiteren Haustürverkäufen nimmt der Polizeiposten Limbach unter der Rufnummer 06274/328050 entgegen.