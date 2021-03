Schönbrunn/Lobbach. (pol/mare) Einen Geldwechsel mit fatalen Folgen hat sich ein Lobbacher am Dienstagabend eingehandelt. Doch der Mann reagierte schnell, alarmierte die Beamten und konnte so quasi dem Betrüger ein Schnippchen schlagen. Das teilt die Polizei mit.

Ein Lobbacher wurde demnach gegen 21 Uhr bei seiner Fahrt auf der Landesstraße L595 von einem Unbekannten gestoppt und in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte gaukelte eine Notlage vor und gab an, dass er dringend Benzingeld bräuchte. Da er nur "rumänische Lei" mitführen würde, bat er den Lobbacher, 1000 Lei in Euro zu wechseln.

Unterstrichen hatte der Mann das Ganze, in dem er den vermeintlichen aktuellen Wechselkurs mit einem Bild auf dem Handy vorzeigte.

Der 53-jährige Lobbacher ging auf das Tauschgeschäft ein, recherchierte aber unverzüglich zu Hause und stellte sogleich fest, dass er einem Betrüger zum Opfer gefallen sei. Er alarmierte daraufhin die Eberbacher Polizei.

Sofort leiteten die Beamten eine Fahndung ein und fanden den 42-jährigen Rumänen, der in Begleitung fünf weiterer Personen war, in der Nähe eines Einkaufsmarktes. "Recherchen ergaben, dass der 42-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Gießen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und wegen einschlägiger Vortaten bereits mehrfach polizeilich erfasst war", heißt es im Polizeibericht.

Alle sechs wurden zunächst zum Eberbacher Polizeirevier und danach mit Unterstützung der Neckargemünder Polizei zur Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gefahren. Nachdem die Formalien erledigt waren, wurde das Sextett wieder auf freien Fuß gesetzt.