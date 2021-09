Schefflenz. (pol/mün) Drei Schwerverletzte ind das Ergebnis von zwei Unfällen am Sonntag auf der Bundesstraße B292 bei Schefflenz.

Ein 51-jähriger Suzuki-Fahrer musste am Sonntagvormittag nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr zusammen mit anderen Motorradfahrern auf der Bundesstraße B292 von Adelsheim in Fahrtrichtung Oberschefflenz. Gegen 10.45 Uhr verlor er vermutlich aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Er geriet in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte im dortigen Graben und zog sich schwere Verletzungen zu. Die anderen Fahrer der Gruppe blieben unverletzt.

In der Gegenrichtung fuhren gegen 15.45 Uhr zwei weitere Motorradfahrer, die ebenfalls bei einem Unfall verletzt wurden. Ein 52-jähriger Suzuki-Fahrer und der 61-jährige Fahrer einer KTM fuhren hintereinander auf der Bundesstraße B292. Kurz vor der Einmündung zum Weidachshof fuhr der 61-Jährige vermutlich aus Unaufmerksamkeit auf den vor ihm Fahrenden auf, wodurch die beiden stürzten und links der Fahrbahn einen Abhang herunterrutschten. Beide Männer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht.